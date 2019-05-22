Унаи Эмери: «Я верю гарантиям Азербайджана, но это личное решение Мхитаряна»

Вчера прошла пресс-конференция главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери, во время которой он рассказал о подготовке команды к финалу Лиги Европы, который пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.

Как сообщает 1news.az, центральной темой пресс-конференции стало решение Генриха Мхитаряна не ехать вместе с клубом на финал в Баку. Традиционно британские журналисты муссировали тему выбора Баку и почему-то спрашивали испанца о возможности перенести финал в Лондон на «Уэмбли».

«Это плохие новости, но мы ничего не можем сделать, - сказал Эмери, комментируя решение Мхитаряна, - Это личное решение игрока, и мы должны уважать его. Я не понимаю политических проблем сейчас, но должен уважать решение Генриха. Он хочет играть, чтобы помочь нам, но Генрих и его семья решили не ехать.

Я верю гарантиям Азербайджана, но я разговаривал с Мхитаряном, и это его личное решение, которое мы должны уважать.

Я родом из страны басков, и у нас была большая политическая проблема, которая закончилась пять или шесть лет назад. Могу понять, что это очень личное решение для его семьи. Не могу заставить его поехать с нами, потому что уважаю его. Для меня очень важно, чтобы он был с нами, но уважаю его решение на 100 процентов.

Я думаю, наши фанаты хотят быть с нами на стадионе, поскольку не так часто команда играет в финалах в Европе. Но Баку находится очень далеко, и они вынуждены лететь на самолете, так как нет возможности поехать. А это очень дорого. Я знаю, что у «Арсенала» очень много фанатов по всему миру. Думаю, что в Баку будет много наших фанов, которые живут в странах, расположенных недалеко от Баку. Но я хотел бы, что на стадионе были фанаты, которые всегда с нами во время матчей премьер-лиги на «Эмирейтес». Но УЕФА принял решение, и мы не можем сыграть в Лондоне.

Сейчас важно, что мы в ожидании финала против «Челси» и хотим выиграть титул. Да, с нами не будет Мхитаряна. С нами не будет фанатов в достаточном количестве. Но финал очень важен. Многие фанаты не смогут поехать в Баку, но они будут поддерживать нас из дома. Мы должны это знать и играть за них», - сказал испанец.

Теймур Максутов