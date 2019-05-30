Унаи Эмери: «У нас хорошая команда, но сегодня «Челси» лучше воспользовался своими возможностями»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери после поражения своей команды в финале Лиги Европы УЕФА от «Челси» (1:4) принял участие на пресс-конференции.

«Мы знали, что нас ждет тяжелая игра, - приводит 1news.az слова испанского специалиста, - Поздравляю «Челси». Они сыграли лучше нас. У нас были шансы забить, но мы не смогли создать достаточно проблем сопернику.

Во втором тайме они воспользовались своими моментами. Первый гол в этой игре был очень важен. Мы ошиблись, и соперник воспользовался этими ошибками. Затем мы пропустили второй мяч, и еще более усложнили задачу.

У нас хорошая команда, но сегодня «Челси» лучше воспользовался своими возможностями. Мы пока находимся на стадии становления. У нас много молодых игроков. Мы не смогли достичь поставленных задач. Хотя были и близки к этому. Нам необходимо прибавлять, и делать шаг вперед. Но сегодня мы разочарованы.

Мы были близки завоевать путевку в Лигу чемпионов и через чемпионат, но допустили ошибки, и не попали в четверку.

«Арсенал» - большой клуб в мире футбола. Многие игроки хотят играть у нас. У нас есть свой подход, свои идеи. Мы должны быть более конкурентоспособными. В следующем году мы продолжим работу в этом направлении. У нас много молодых игроков. Кто-то впервые играли в таком важном матче. Я оптимистично смотрю на будущее клуба.

Мы должны проанализировать этот сезон, поговорить с руководством клуба. Считаю, что мы должны продолжать свою работу, прогрессировать. Возможно, некоторые игроки покинут команду. Но не считаю, что сейчас время об этом говорить. Я горжусь своими футболистами. Они сделали все возможное, чтобы добиться поставленных задач», - сказал Эмери.

Теймур Максутов