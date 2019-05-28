Унаи Эмери: «Мы должны уважать решение УЕФА о проведении финала Лиги Европы в Баку»

Сегодня в преддверии бакинского финала Лиги Европы УЕФА прошла предматчевая пресс-конференция главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери.

«Я чувствую себя отлично, - приводит 1news.az слова наставника лондонского клуба, - Финал – хорошая возможность для нас. Я смотрю вперед с оптимизмом.

Считаю, что каждый тренер хочет добиться важного достижения для команды. Мы дошли до финала, и теперь должны завершить начатое дело. Мы будем играть в хорошем расположении духа. В финале будут играть две большие команды. Думаю, в будущем эти клубы могли бы играть в финале Лиги чемпионов. В составе обеих команд очень много сильных игроков.

Конечно, для меня важно завтра одержать победу. Мы хотим подарить эти волшебные моменты для наших фанатов. Цель игры в финале – победа. Мы также хотим пробиться в Лигу чемпионов. Завтра мы можем выиграть титул и завоевать путевку в Лигу чемпионов. Понимаем, что будет тяжело, но у нас будет хорошая возможность для этого. Сейчас пробиться в Лигу чемпионов очень тяжело. Многие сильные команды остаются вне этого турнира. И УЕФА приняла важное решение, которое дает возможность пробиться в Лигу чемпионов, победив в Лиге Европы. Кроме того, Лига Европы – второй по важности титул в Европе. И на пути к нему мы одержали победы над сильными командами.

Не считаю, что для нас завтрашний финал более важен, чем для «Челси», который уже гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов. Для каждой команды, в первую очередь, важно взять титул, а уже потом это возможность пробиться в Лигу чемпионов.

В Баку приехало не так много фанатов клуба? Это не в моей компетенции. Несколько лет назад я играл с «Севильей» в Суперкубке в Тбилиси. Мы должны уважать решение УЕФА. Конечно, мне хотелось бы, чтобы сюда приехало больше фанатов из Лондона. Но завтра будет немало болельщиков со всего мира, и из Азербайджана в том числе.

Арсен Венгер проделал великую работу в клубе. Он внес огромный вклад в успехи команды, создал своеобразную культуру, и я хочу ее сохранить и развить. Я многому научился у Арсена Венгера, и очень его уважаю. Я хочу помочь «Арсеналу» добиться наивысших успехов. Мы должны развиваться и дальше. Думаю, «Арсенал» - один из 10 лучших клубов мира.

Будет ли Петр Чех в стартовом составе? Я могу много говорить о Чехе. Он большой профессионал, отличный игрок. Завтра для него будет последний матч в карьере. Мы хотим завоевать важный титул, чтобы проводить его. Я не думал о будущем Чеха и о пражской «Спарте». Сейчас для нас важно одержать победу в завтрашнем матче. Это важно для наших болельщиков. Но я еще не решил, будет ли завтра Чех в стартовом составе», - заключил он.

Теймур Максутов