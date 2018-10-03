Унаи Эмери: «Мхитарян не мог приехать в Азербайджан»

Сегодня в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги Европы между «Карабахом» и «Арсеналом» прошла пресс-конференция главного тренера лондонцев Унаи Эмери.

«Каждый турнир важен для нас, поэтому мы готовимся к ним одинаково, - приводит 1news.az слова Эмери, - Это касается и завтрашнего матча. Мы готовы к такому плотному графику.

Мхитарян не мог приехать в Азербайджан. Мы приехали с ментально готовыми игроками. Кроме того, Мхитарян болел первые два дня недели. Я не вмешиваюсь в политические вопросы. Мое дело футбол. Я уважаю все страны и людей. До финала еще много времени. Мы думаем о завтрашнем матче.

Что касается Ремзи, то он сам попросил меня остаться в Лондоне. Его жена беременна.

Мы должны занять в группе первое место. Поэтому важно завтра одержать победу. я пока не принял решение по поводу основного состава. Что касается вратарской линии, то скорее всего, место в воротах займет Лено.

«Карабах» очень хорошо начал матч против «Спортинга». У команды хорошие игроки, и хорошая тактика. В прошлом сезоне «Атлетико» не смог обыграть «Карабах», и остался в группе. Мы должны думать о своей игре», - сказал он.

Теймур Максутов