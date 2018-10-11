«Умные часы» - Samsung Galaxy Watch

Упоминания о первых «супер» часах появились еще в романах Яна Флеминга.

Автор романов о супершпионе Джеймсе Бонде подарил «агенту 007» часы, которые совмещали функции пейджера и рации, принимали текстовые и звуковые сообщения и т.д. Сейчас подобным устройством никого не удивишь, но 1981 году фильм, снятый по роману, и новое устройство произвели настоящий фурор. Не удивительно, что несколькими годами позднее начались первые попытки воссоздать «Бондовский» шпионский агрегат, и таким образом мы получили прототипы современных смарт-часов.

Новые смарт-часы от Samsung были представлены в августе на официальной Unpacked церемонии GalaxyNote9. Выдержанный классический «круглый» дизайн GalaxyWatch сочетается с современным сенсорным 1,3-дюймовым SuperAMOLED дисплеем с разрешением 360×360 точек. Яркость дисплея, отличающегося свойственной матрице «естественностью» передаваемых цветов, регулируется в пределах 10 значений, а под прямыми солнечными лучами автоматически увеличивается благодаря сенсору освещенности. GalaxyWatch выпускаются в двух версиях в зависимости от размера циферблата — 42 мм и 46 мм. Младшая версия доступна в традиционном черном цвете и новинке этого года - розовое золото, а старшая — только в серебре. Все модели покрыты специальным закаленным стеклом и имеют защиту от воды, что дает возможность не только пользоваться GalaxyWatch в дождь или в других экстремальных условиях окружающей среды, но также спокойно погружаться в часах на глубину до 50 метров. А водонепроницаемость 5 ATM позволяет пользоваться устройством в любых даже самых жестких погодных условиях. Заряда на новых часах хватает на 2,5-3 дня полноценного использования.

Весь интерфейс часов построен вокруг круглого дисплея, иконки программ в меню здесь расположены по кругу, а навигацию по интерфейсу очень удобно осуществлять c помощью кольца вокруг дисплея - безеля. Виджеты можно удалять и добавлять новые на усмотрение, а дополнительные программы можно установить через магазин SamsungApps.

С помощью установленных программ у вас появится возможность просматривать и отвечать на письма, отслеживать спортивную активность и даже измерять высоту с помощью встроенного альтиметра. А специальный модуль GPS позволит часам отслеживать пройденную дистанцию во время бега или езды на велосипеде без использования смартфона.

С помощью специальной программы SHealthGalaxyWatch не только поможет собирать данные о количестве пройденных шагов, но и отследит бег, плавание, езду на велосипеде, йогу, греблю, занятия на тренажерах и многое другое. А самое главное - во время занятий спортом GalaxyWatch измеряет пульс через оптический пульсометр и отображает данные на циферблате.

Часы также отслеживают процесс и качество сна (если не снимать часы во время сна) и даже автоматически распознают, когда пользователь проснулся, и отображают на экране такие данные, как погода, дата, предстоящие встречи, напоминания и ожидаемое время автономной работы в течение дня.

Дополнительную информацию о смарт-часах Galaxy Watch можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irshad Electronics и Kontakt Home.

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