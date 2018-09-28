УМК выделено 2 млн манатов на поощрение межкультурного и межрелигиозного диалога

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проведению Управлением мусульман Кавказа мероприятий за рубежом, связанных с поощрением межкультурного и межрелигиозного диалога.

Как сообщает официальный сайт Президента АР, согласно распоряжению, на продолжение мероприятий по продвижению в мире Азербайджана как пространства межкультурного и межрелигиозного диалога из Резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Управлению мусульман Кавказа выделяется два миллиона манатов.

Министерству финансов поручается обеспечить финансирование в указанном объеме.

Талыб Бархудев, И.А.