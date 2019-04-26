Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая – ФОТО

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, сообщение о смерти актрисы распространила пресс-служба Малого театра, где Э.Быстрицкая работала с 1958 года.

В последние годы актриса тяжело болела. Время и место прощания будут известны позднее.

Элина Быстрицкая родилась в 1928 году в Киеве. Во время войны, с 13 лет, работала в госпитале санитаркой, затем окончила медицинское училище. В конце 40-х начала заниматься художественной самодеятельностью. В 1953 году окончила Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого. Работала в Вильнюсе, затем переехала в Москву.

С 1950 года снималась в кино, самой известной стала роль Аксиньи в фильме 1958 года «Тихий Дон» (за нее актриса получила звание почетной казачки и полковника казачьих войск). С 1978 года преподавала в Театральном училище им. Щепкина и в ГИТИСе.

Элина Быстрицкая в роли Аксиньи в фильме «Тихий Дон»

В.Ф, Г.Р.