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Умерла Монсеррат Кабалье

Сегодня в 11:12 ~ 1 минута на чтение 3774
Умерла Монсеррат Кабалье

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет.

«Испанская певица сопрано Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабалье проходит лечение в одной из клиник Барселоны. По словам источников, 85-летняя певица была госпитализирована из-за проблем с мочевым пузырем.

Кабалье прославилась, в первую очередь, своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти.

Оперная певица Монсеррат Кабалье 4 июня 2013 года посетила оккупированные территории Азербайджана. Во время визита певица встретилась с руководством сепаратистского режима.

В МИД Азербайджана указали, что визиты подобного рода, совершаемые без уведомления соответствующих органов Азербайджанской Республики, носят противозаконный характер и наносят ущерб мирному процессу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

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