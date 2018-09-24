Умерла Монсеррат Кабалье

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет.

«Испанская певица сопрано Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабалье проходит лечение в одной из клиник Барселоны. По словам источников, 85-летняя певица была госпитализирована из-за проблем с мочевым пузырем.

Кабалье прославилась, в первую очередь, своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти.

Оперная певица Монсеррат Кабалье 4 июня 2013 года посетила оккупированные территории Азербайджана. Во время визита певица встретилась с руководством сепаратистского режима.

В МИД Азербайджана указали, что визиты подобного рода, совершаемые без уведомления соответствующих органов Азербайджанской Республики, носят противозаконный характер и наносят ущерб мирному процессу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

1news.az