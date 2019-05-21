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Умер трехкратный чемпион мира Ники Лауда

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Умер трехкратный чемпион мира Ники Лауда

Мир автоспорта потерял одного из великих героев.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на f1news, трехкратный чемпион мира, неисполнительный директор команды Mercedes Ники Лауда скончался 20 мая в окружении членов семьи. Ему было 70 лет.

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что горячо любимый Ники покинул нас в понедельник, 20 мая 2019 года. Его уникальные достижения в качестве спортсмена и предпринимателя останутся навсегда. Его неутомимый интерес к жизни, его прямолинейность и смелость остаются образцом для подражания для всех нас. Вдали от публичной жизни он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедом. Нам будет его не хватать», - сказано в заявлении семьи Ники Лауды.

После серьезной аварии на Нюрбургринге в 1976 -м, у Лауды не раз возникали серьезные проблемы со здоровьем, вызванные последствиями ожогов и других травм, полученных при нахождении в горящей машине. Тогда он вернулся на трассу всего через 42 дня после аварии, финишировав четвёртым в Монце.

После завершения в 1985-м карьеры гонщика, Ники остался в паддоке – в роли эксперта и журналиста, а потом и неисполнительного директора Mercedes AMG, завоевав с командой пять титулов на этом посту.

В 1997 и 2005-м Лауда перенес операции по пересадке почек. Летом прошлого года ему провели трансплантацию легких. Ники позитивно оценивал состояние своего здоровья, но в начале 2019-го ему пришлось вернуться в госпиталь из-за простудного заболевания, а на прошлой неделе возникли проблемы с почками, которые решить не удалось.

У Лауды остались двое сыновей от первого брака – Маттиас и Лукас, и восьмилетние двойняшки Макс и Миа, рождtнные его супругой Биргит.

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