Умер «Одинокий волк» – один из лидеров вооруженных радикалов в Армении

Скончался Араик Хандоян (известный как «Одинокий волк») — один из самых активных членов вооруженной группы «Сасна црер», захватившей здание патрульно-постовой службы в Ереване в 2016 году. Об этом сообщил координатор секретариата партии «Сасна црер» Варужан Аветисян, пишут армянские СМИ.

«Примерно час назад скончался Араик Хандоян», — написал Аветисян на своей странице в соцсети Facebook.

Ему было 47 лет.

Хандоян был освобожден судом в середине августа 2018 года под поручительство депутатов парламентской фракции «Царукян».

Группа вооруженных людей 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей. Они требовали отставки занимавшего тогда пост президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия. В составе 31 человека они на протяжении двух недель удерживали здание полка, а 31 июля сдались властям.

При захвате был убит полковник полиции Артур Ваноян, еще трое полицейских ранены. 30 июля от руки снайпера был убит служащий войск полиции Юра Тепаносян. Некоторые участники вооруженной группировки уже на свободе.

На днях группировка объявила о своем намерении войти в политику, создав партию.

С.А., Э.Т.