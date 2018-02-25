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Умер легендарный конструктор «АвтоВАЗа», создавший «Ниву» и «восьмерку» - ФОТО

Сегодня в 12:46 меньше минуты на чтение 1719
Умер легендарный конструктор «АвтоВАЗа», создавший «Ниву» и «восьмерку» - ФОТО

Бывший главный конструктор "АвтоВАЗа" Георгий Мирзоев скончался в возрасте 83 лет, сообщает портал "Новости Тольятти".

Мирзоев занимал должность главного конструктора с 1976 по 1998 годы. Под его руководством выпустили первый отечественный переднеприводный автомобиль ВАЗ-2108 ("восьмерка"), а также "Ниву" и "пятерку".

В последние годы конструктор занимался разработкой автомобилей на альтернативных видах топлива. Кандидат технических наук, профессор Мирзоев также написал несколько научных трудов по автомобилестроению.

РИА Новости

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