Умер бывший американский сенатор Ричард Лугар

Причиной смерти стали осложнения хронической болезни.
Программа Нанна — Лугара названа по именам двух ее авторов, сенаторов Ричарда Лугара и Сэма Нанна. В 1991 году они инициировали принятие конгрессом соответствующего закона, в рамках которого США могли оказывать помощь странам бывшего СССР в утилизации снятого с вооружения ядерного и химического оружия, а также средств доставки.
В 2003 году конгресс одобрил поправку к программе, позволяющую США финансировать аналогичные программы за пределами бывшего СССР.
РИА Новости