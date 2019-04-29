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Умер бывший американский сенатор Ричард Лугар

Сегодня в 14:44 ~ 1 минута на чтение 123
Умер бывший американский сенатор Ричард Лугар
Бывший американский сенатор Ричард Лугар умер в возрасте 87 лет.
 
Он являлся соавтором программы по утилизации снятого с вооружения ядерного и химического оружия, а также средств доставки в странах бывшего СССР.
 
"Восьмидесятисемилетний сенатор Ричард Лугар, который являлся мэром Индианаполиса с 1968 по 1975 год, сенатором США с 1977 по 2013 год и президентом Центра Лугара с 2013 года, мирно ушел из жизни в воскресенье, 28 апреля", — говорится в сообщении на сайте Центра Лугара.
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