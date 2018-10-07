Умер актер Скотт Уилсон, сыгравший в сериале «Ходячие мертвецы»

В Калифорнии в возрасте 76 лет умер американский актер Скотт Уилсон, который сыграл одного из главных героев, Хершела Грина, в популярном сериале «Ходячие мертвецы», сообщает TMZ со ссылкой на представителя актера Доминика Манчини.

По его словам, причиной смерти Уилсона стали осложнения от лейкемии. Актер скончался у себя дома в Лос-Анджелесе.

Скотт Уилсон сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах. Его карьера в Голливуде началась в 1967 году, когда он получил роль в фильме «Полуночная жара». Уилсон удостоился «Золотого глобуса» за роль второго плана в киноленте «Девятая конфигурация».

Он также снимался в фильмах «Перл Харбор» и «Великий Гэтсби». В последние годы наибольшую известность ему принесли съемки в сериале «Ходячие мертвецы».

РИА Новости