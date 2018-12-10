Умайра Тагиева назначена на новую должность

В Министерстве экологии и природных ресурсов произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает 1news.az, приказом министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева от 10 декабря 2018 года Умайра Тагиева освобождена от должности заведующей отделом экологического просвещения и связей с общественностью Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Другим приказом она назначена директором Национального департамента гидрометеорологии министерства.

Сегодня Умайру Тагиеву представили коллективу департамента.

Тимур Рзаев, Э.Т.