Умайра Тагиева назначена на новую должность

В Министерстве экологии и природных ресурсов произведено новое кадровое назначение.
Как сообщает 1news.az, приказом министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева от 10 декабря 2018 года Умайра Тагиева освобождена от должности заведующей отделом экологического просвещения и связей с общественностью Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Другим приказом она назначена директором Национального департамента гидрометеорологии министерства.
Сегодня Умайру Тагиеву представили коллективу департамента.
Тимур Рзаев, Э.Т.