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Умайра Тагиева назначена на новую должность

10 Декабря, 2018 в 13:52 меньше минуты на чтение 2133
Умайра Тагиева назначена на новую должность

В Министерстве экологии и природных ресурсов произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает 1news.az, приказом министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева от 10 декабря 2018 года Умайра Тагиева освобождена от должности заведующей отделом экологического просвещения и связей с общественностью Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Другим приказом она назначена директором Национального департамента гидрометеорологии министерства.

Сегодня Умайру Тагиеву представили коллективу департамента.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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