Украинского депутата не пускали в Армению

Народного депутата Украины Мустафу Найема 30 апреля не пускали в Армению.

Как сообщает 1news.az, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вчера вечером прилетел в Ереван по приглашению Восточноевропейского центра выступить на большом форуме по антикоррупционным органам. На паспортном контроле предъявил обычный паспорт, поскольку поездка не служебная, а дипломатическим паспортом не злоупотребляю. После длительной проверки офицеры сообщили, что в базе данных стоит отметка «запрет на въезд». На просьбу объяснить причину, сказали, что неизвестно и сообщить не могут. «Просто нежелательное лицо», - отметил он.

«Начали выяснять, мол, может, у вас уже бывали такие «неприятности» в других странах. Нет, говорю, не бывали. В загранпаспорте стоят американская, британская, канадская и норвежские визы, миллион штампиков о пересечении границы, и никаких проблем нигде не было.

Некоторое время спустя пришли еще двое сотрудников миграционной службы и вежливо пояснили, что запрет стоит не от Армении, а «по требованию третьей страны».

«Я другой такой страны не знаю», - подумал я и, как позже выяснилось, был прав: в Армении такое уже случалось с нашими гражданами. Запреты выставляются по требованию Российской Федерации в рамках синхронизации базы погранслужбы Армении с санкционным списком РФ», - пишет далее депутат.

По его словам, после выяснения всех обстоятельств и, видимо, вмешательства посла и украинских служб, депутата все-таки пустили с отметкой «одноразово».

«Стало как-то очень обидно за Армению. Год назад, когда в Ереване прошла бархатная революция, многие предполагали, что новая власть добьется ослабления зависимости Еревана от Москвы.

Но Армения по-прежнему остается очень зависимой от России. На 102-й военной базе в Гюмри дислоцированы 5000 российских военнослужащих. Россия обладает значительным влиянием на большинство стратегических секторов экономики Армении - от энергетики до телекоммуникаций. Россия также является крупнейшим торговым партнером Армении - на ее долю приходится 25% общего объема торговли. Именно в РФ работает значительное число армянских трудовых мигрантов, чьи денежные переводы составляют 10% валового внутреннего продукта Армении. Помимо этого, Ереван является членом Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)», - пишет украинский депутат.

Как отметил Найем, Армения последовательно и системно занимает пророссийскую позицию по всем конфликтным вопросам между нашими странами. «В 2014-м Ереван поддержал действия России против Украины в Генассамблее ООН и фактически признал референдум в Крыму. А в декабре прошлого года Армения оказалась одной из немногих стран, проголосовавших против резолюции о милитаризации Крыма.

И, кстати говоря, вчера в Ереване проходило заседание глав правительств Евразийского союза с участием Дмитрия Медведева. Это первый визит Медведева в Армению после революции. По этому случаю Никол Пашинян принимал Дмитрия Медведева в неформальной обстановке в своем особняке…» - заключил депутат.

А.С., Э.Т.