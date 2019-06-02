Украинцы внесли Владимира Познера в черный список

Российского журналиста Владимира Познера внесли в черный список украинского сайта «Миротворец».

Его внесли в базу за сознательное нарушение государственной границы Украины, чтобы попасть в Крым,- сообщают российские СМИ.

Кроме того, Познера обвиняют в участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины, а также участии в попытках легализации аннексии Крыма.

Сайт «Миротворец», открытый в 2014 году, содержит базу личных данных людей, которых авторы называют сепаратистами или агентами Кремля.

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А.А.