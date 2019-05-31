Украина ведет две войны, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время страна ведет две войны.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

По словам Зеленского, Украина ведет войну с Россией, а также с коррупцией.

Также в сообщении пресс-службы объясняется, почему Зеленский решился на досрочный роспуск Верховной рады. Глава государства подчеркнул, что старая Рада недостаточно эффективно работала, что могло бы привести к задержкам при формировании кабмина — его формирование могло бы завершиться только в конце текущего года.

«Так долго [Украина] ждать не может», — заключил Зеленский.

Gazeta.ru