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Украина ведет две войны, заявил Зеленский

Сегодня в 09:17 ~ 1 минута на чтение 366
Украина ведет две войны, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время страна ведет две войны.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

По словам Зеленского, Украина ведет войну с Россией, а также с коррупцией.

Также в сообщении пресс-службы объясняется, почему Зеленский решился на досрочный роспуск Верховной рады. Глава государства подчеркнул, что старая Рада недостаточно эффективно работала, что могло бы привести к задержкам при формировании кабмина — его формирование могло бы завершиться только в конце текущего года.

«Так долго [Украина] ждать не может», — заключил Зеленский.

Gazeta.ru

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