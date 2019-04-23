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Украина и Азербайджан работают над укреплением партнерства

Сегодня в 17:17 ~ 1 минута на чтение 285
Украина и Азербайджан работают над укреплением партнерства

Заместитель министра иностранных дел Василий Бондарь провел встречу с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамедгулиевым, во время которой они обсудили вопросы укрепления партнерства.

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Василий Бондарь.

«В рамках заседания Национальных координаторов ГУАМ провели встречу с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамедгулиевым. Работаем над укреплением практического измерения стратегического партнерства Украины и Азербайджана — транспорт, энергетика, активизация работы двусторонних органов», — написал он.

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