Украина и Азербайджан работают над укреплением партнерства

Заместитель министра иностранных дел Василий Бондарь провел встречу с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамедгулиевым, во время которой они обсудили вопросы укрепления партнерства.

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Василий Бондарь.

«В рамках заседания Национальных координаторов ГУАМ провели встречу с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамедгулиевым. Работаем над укреплением практического измерения стратегического партнерства Украины и Азербайджана — транспорт, энергетика, активизация работы двусторонних органов», — написал он.