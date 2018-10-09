Уикенд в раю: 60-летняя Шэрон Стоун перестала скрывать молодого бойфренда – ФОТО

Звезда Голливуда 60-летняя Шэрон Стоун провела романтические каникулы с новым возлюбленным – 41-летним итальянским бизнесменом Анджело Боффа.

«Уикенд в раю», - именно так актриса подписала романтический снимок с бойфрендом, сделанный во время отдыха на Балеарских островах в Испании.

И если ранее актриса скрывала молодого бойфренда, то проводя романтические каникулы на Пальма-де-Майорке, звезда не скрывалась от публики и объективов папарацци.

На снимках, опубликованных Daily Mail, актриса светится от счастья, что отмечают поклонники, которые также подчеркивают, что Ш.Стоун пора прибегнуть к пластической хирургии, так как время берет свое над красотой звезды.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Splashnews.com