Uğurlar, Uğur! Отец юного азербайджанца, поступившего в один из лучших вузов Турции, рассказал о сыне - ФОТО

Новость о поступлении юного Ясина Угура в один из самых престижных турецких университетов вызвала среди азербайджанской общественности широкий резонанс с большим знаком плюс.

Напомним, 17-летний Ясин Угур (Гулиев Ясин Ялчин оглу) получил приглашения на учебу в ряд престижных университетов мира, в частности, в Массачусетсе, Иллинойсе, Флориде, а также в турецкий университет «Бахчешехир». Но предпочтение мальчик и его семья отдали Университету «Сабанджи» в Стамбуле, где Ясин будет получать образование на факультете компьютерного инжиниринга.

Под сообщением, которое 1news.az разместил на своей странице в Facebook, пользователи написали многочисленные комментарии с поздравлениями и пожеланиями Ясину еще больших успехов.

Искренне присоединяясь ко всем поздравлениям и пожеланиям мы, учитывая повышенный интерес читательской аудитории к Ясину, поговорили с отцом мальчика Ялчином Гулиевым.

Но прежде, чем представить интервью вниманию читателей, хотелось бы внести ясность в вопрос, в котором прежде возникло недопонимание – о сумме в 56 тысяч долларов, которую Ясин якобы получит в качестве стипендии. В прояснении этого вопроса нам тоже помог Ялчин Гулиев.

- Ясину не будет выдаваться такая стипендия. Речь идет о сумме за обучение на факультете компьютерного инжиниринга в Университете «Сабанджи» - она составляет 18 тысяч долларов. Университет просто освободил Ясина от внесения платы за обучение и проживание.

- Это первый подобный пример в Азербайджане?

- Да. Университет «Сабанджи» является одним из лучших вузов Турции, в мировом рейтинге вузов он расположился на 400-й строке, и мы очень гордимся тем, что наш сын поступил в этот вуз.

Но не подумайте, что этот процесс проходил в один день. Нам поступали предложения, мы изучали их, выбирали. Заинтересовавшись Университетом «Сабанджи», поехали в Стамбул, встретились с профессорами, они поговорили с Ясином, изучили его работы и, высоко оценив его знания, навыки, сами предложили такие прекрасные условия для обучения в своем вузе. И, поверьте, это для нас – намного более ценно, чем пресловутые 56 тысяч долларов.

- Расскажите немного о сыне.

- Ясин родился в 2002 году в Шамкирском районе, в селе Гёйярли. Когда ему было 4 года, мы переехали в Баку. Сначала учился в Ankara məktəbi, затем перешел в лицей İstək, а после того как он был закрыт, перешел и по настоящее время учится в Республиканском лицее с физико-математическим уклоном. В прошлом году занял первое место на II Межшкольной олимпиаде по робототехнике в Азербайджане.

- Ясин получил приглашения на учебу в ряд престижных университетов мира, в частности, в Массачусетсе, Иллинойсе, Флориде. Почему именно Турция и именно Университет «Сабанджи»?

- Говоря откровенно, мы не хотели бы, чтобы он уезжал далеко от нас. Турция – близкое нам, братское государство. Там он освоится быстрее, не так остро будет чувствовать, что находится вдали от родины. Будет часто приезжать сюда, да и мы сами сможем время от времени его навещать.

Кроме того, Университет «Сабанджи» предоставляет своим студентам возможность практики в известных компаниях в период учебы, участия в программах по обмену. На ступени бакалавриата два года обучения ведутся в Турции, остальные два года – в США.

Как нам сказали в Университете, если Ясин оправдает себя в учебе, «Сабанджи» возьмет на себя и расходы по его обучению в Соединенных Штатах.

А в дальнейшем, если Ясин сам захочет, он, иншаллах, может поступить в магистратуру в США.

- Как проходит его день?

- Как вам сказать? Он выходит из дома и 8.00 утра и приходит только в 11.00 вечера. Все время занимается. Причем занимается сам, потому что это ему интересно. Поверьте, мы даже делаем ему замечания, что слишком много занимается.

- Чем еще интересуется Ясин, есть ли у него хобби?

- Он любит читать, интересуется космосом, историей, техникой, компьютерами. В 2016 году он снял и выложил в Youtube сюжет об Ататюрке. А еще он ходит на плавание.

- Ясин – единственный ребенок в семье?

- Нет, у него есть младшая сестра. Они с Ясином очень похожи – она тоже очень любит читать, учиться, исследовать. И Ясин ей во всем помогает.

- Спасибо за интервью.

- Спасибо вам и всем тем, кто нас поддерживает и нас и радуется вместе с нами.

Ф.Багирова