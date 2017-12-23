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Угрозы против Азербайджана были и, возможно, еще будут – Зияфет Аскеров

23 Декабря, 2017 в 13:12 ~ 1 минута на чтение 736
Угрозы против Азербайджана были и, возможно, еще будут – Зияфет Аскеров

«На сегодня во всем миры есть вызовы и угрозы. Азербайджан не огражден от мира, поэтому такое применялось против него и, возможно, будет еще».

Об этом заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса, председатель комитета по вопросам обороны, безопасности и борьбы с коррупцией Зияфет Аскеров.

Он подчеркнул, что, несмотря ни на что, предстоящие в будущем году президентские выборы пройдут в нормальной обстановке. Как отметил Аскеров, Азербайджан создал мощные органы безопасности, которые выполняют свою работу на высоком уровне и способны ответить на любую угрозу.

АПА

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