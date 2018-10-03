Угроза сепаратизма стала темой обсуждения на международной конференции в Баку

В Баку 3 октября была проведена международная конференция на тему «Сепаратизм как вызов международному порядку».

Как сообщает 1news.az, по словам руководителя Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фархада Мамедова, в современном мире сепаратизм распространяется и в развитых странах мира, о чем свидетельствует имевший место референдум в Каталонии.

«С другой стороны, происходит трансформация в подходах великих государств, и на примере Ирака и Испании мы увидели, что ЕС, постоянные члены Совбеза ООН поддержали территориальную целостность, и этот принцип превратился в тренд в мире», - указал он.

Ф.Мамедов напомнил слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что неурегулированность армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта создает прецеденты в мире и условия для создания новых конфликтных очагов, поэтому подобные конфликты должны найти свое решение.

На конференции выступил экс-глава МИД Турции Хикмет Четин, который указал, что тема сепаратизма стала актуальной в современном мире.

По его словам, сепаратизм имеется во многих странах мира.

«Невозможно каждому региону предоставить независимость, так как в этом случае будут созданы десятки тысяч новых государств», - сказал он.

На первой панели «Сепаратизм в правовом и теоретическом контексте» с докладами выступили профессор по международному праву Бохумского университета Ханс-Йоахим Хайнце на тему «Принципы территориальной целостности и самоопределения народов в международном праве», ведущий научный сотрудник королевского института Элькано Игнасио Молина на тему «После Каталонии: негативнее влияние сепаратизма в Европе», преподаватель юридического факультета университета Анкары Джавид Абдуллазаде на тему «Принудительная сецессия и международное право».

Вторая панель назвалась «Территориальная целостность и сепаратизм в Восточной Европе и на Южном Кавказе».

Здесь выступили депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков на тему «Принцип территориальной целостности и пример Нагорного Карабаха», председатель исследовательского центра Евразии сербского Института международной политики и экономики Душан Пророкович на тему «Односторонняя сецессия: является ли Косово уникальным случаем?», научный сотрудник грузинского Фонда стратегических и международных исследований Гиоргий Бадридзе на тему «Грузинский взгляд на принцип самоопределения», научный сотрудник Института истории Академии наук Молдовы Октавиан Таку «Исторический взгляд на проблему Приднестровья».

Следует отметить, что международная конференция была организована Центром стратегических исследований при Президенте Азербайджана.

Эльшан Рустамов, Г.Р.