Угадывайте результаты матчей в Лиге Европы и получайте призы!

Баку впервые примет один из самых престижных соревнований на континенте - финал Лиги Европы УЕФА.

Стоит отметить, что 20 сентября 2017 года Исполнительным комитетом УЕФА было принято решение о проведении финала Лиги Европы УЕФА по футболу 2019 года в столице Азербайджана - городе Баку. Только 2 команды, вышедшие победителями из напряженной борьбы в решающей встрече престижного турнира с участием 56-ти клубов, встретятся на Бакинском олимпийском стадионе (БОС).

Для любителей угадывать футбольные счета на данном сайте была разработана специальная функция «Угадай счет». Для участия в данной викторине нужно всего лишь пройти регистрацию и указать свои предположения в результатах матчей.

За каждый точно угаданный счет начисляются 3 балла, а за верно угаданный исход игры – 1 балл. Последние изменения в заранее сделанном прогнозе можно вносить за час до начала игры.

Правильно угаданные результаты игр Лиги Европы сезона 2018/2019 будут просуммированы по балльной системе Лиги. Основной призовой фонд соревнования, на котором на данный момент уже зарегистрировалось более 1000 участников, составляет 2000 AZN. Участников, набравших наибольшее количество баллов, ждут ценные призы.

Для участия в данной викторине можете пройти регистрацию по ссылке - https://finalbaku2019.az/predictor/

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