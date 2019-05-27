УЕФА заблокировала планы «Арсенала» поддержать Мхитаряна на разминке в Баку

УЕФА заблокировала планы лондонского «Арсенала» поддержать Генриха Мхитаряна, не приехавшего на финал Лиги Европы в Баку.

Как сообщает DailyMail, футболисты «Арсенала» планировали в знак солидарности с Мхитаряном, отказавшегося ехать в Баку «по соображениям безопасности», надеть на разминку футболки с его именем на спине. Однако инсайдеры УЕФА заявили, что подобные действия строго запрещены правилами.

Форма, которую игроки носят во время игры, а также любые футболки потенциальных победителей после матча, также подлежат утверждению со стороны руководства европейского футбола, сообщает издание.

Отмечается также, что представители клуба опасаются выступать в Баку с заявлениями по вопросу Мхитаряна, чтобы не порождать враждебность по отношению к их клубу, в связи с этим акций в поддержку армянского футболиста клуб не проведет.

«Арсенал» прибыл в Баку в субботу вечером. Лондонский «Арсенал» вчера вечером прибыл в Баку, где 29 мая сыграет в финале Лиги Европы УЕФА против «Челси». Вместе с командой в Баку прилетели 24 футболиста.

Следует отметить, что ранее Азербайджан на уровне правительства предоставил все необходимые гарантии каждому участнику и болельщику Бакинского финала Лиги Европы.

Более того, гарантии были предоставлены лично Генриху Мхитаряну, а посол Азербайджана в Великобритании выразил готовность лично встретиться с армянским игроком и поручиться за его безопасность.

Ф.Багирова