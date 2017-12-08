УЕФА утвердил окончательный состав корзин жеребьевки Лиги наций

Сборная Азербайджана попала в первую корзину Дивизиона D вместе с Македонией, Беларусью и Грузией.

Как сообщает 1news.az, «новое детище» УЕФА впервые пройдет в 2018 году с сентября по ноябрь.

Состав остальных корзин дивизиона D выглядит следующим образом:

Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург.

Корзина 3: Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта.

Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

Матчи первого тура пройдут 6-8 сентября 2018 года, второго тура - 9-11 сентября, третьего тура - 11-13 октября, четвертого тура - 14-16 октября, пятого тура - 15-17 ноября, шестого тура - 18-20 ноября. Жеребьевка турнира пройдет в Лозанне 24 января.

Полностью состав корзин выглядит следующим образом:

Дивизион A

Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания.

Корзина 2: Франция, Англия, Швейцария, Италия.

Корзина 3: Польша, Исландия, Хорватия, Голландия.

Дивизион B

Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия.

Корзина 2: Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина.

Корзина 3: Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

Дивизион C

Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения.

Корзина 2: Греция, Сербия, Албания, Норвегия.

Корзина 3: Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия.

Корзина 4: Кипр, Эстония, Литва.

Отметим, что Лига наций призвана заменить товарищеские матчи и станет частью отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Победители групп в каждом из дивизионов перейдут в более высший дивизион. Путевку на Евро-2020 получат первые два места из 10 отборочных групп, а еще четыре путевки определятся по итогам розыгрыша Лиги наций - по одной в каждого дивизиона.

Теймур Максутов