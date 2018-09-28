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УЕФА: «Арсенал» ждет самый долгий вояж в истории клуба: 4000 км до Баку

Сегодня в 10:20 ~ 4 минуты на чтение 475
УЕФА: «Арсенал» ждет самый долгий вояж в истории клуба: 4000 км до Баку

4 октября лондонский «Арсенал» в рамках Лиги Европы будет гостить в Баку, где сыграет с «Карабахом».

Официальный сайт УЕФА в преддверии матча подготовил материал о предстоящей игре.

"Арсенал" впервые приедет в Азербайджан и сыграет на Олимпийском, где в 2019 году пройдет финал Лиги Европы УЕФА. Второй подряд сезон в этом турнире "канониры" начали с домашней победы над "Ворсклой" 4:2. "Карабах" со счетом 0:2 уступил "Спортингу" в Лиссабоне.

Предыдущие встречи

  • "Арсенал" не встречался с клубами из Азербайджана. "Карабах" проиграл англичанам все четыре матча. В двух домашних поединках - с "Тоттенхэмом" в ЛЕ-2015/16 и с "Челси" в ЛЧ-2017/18 - "Карабах" не забил ни одного гола.

Факты о командах

"Карабах"

  • "Карабах", в сезоне 2017/18 ставший чемпионом Азербайджана пятый раз подряд, играет в основной сетке еврокубков пятый год. Он три раза выступал на групповом этапе Лиги Европы, а в прошлом сезоне вышел в групповую стадию Лиги чемпионов. Путь в ЛЧ-2018/19 "Карабаху" преградил БАТЭ в третьем отборочном раунде. Победа над "Шерифом" в раунде плей-офф Лиги Европы позволила азербайджанцам пробиться в основную сетку.
  • "Карабах" еще не доходил до весенней стадии еврокубков. В девяти еврокубковых матчах на выезде он одержал две победы 1:0 при ничьей и шести поражениях. Победы пришлись на матчи с "Днепром" (2014/15) и ПАОКом (2016/17).
  • В этом сезоне "Карабах" пропустил всего один мяч в четырех домашних матчах еврокубков (В2 Н1 П1). В последнем матче прошлого евросезона "скакуны" получили четыре сухих гола от "Челси". До этого они дважды сыграли вничью с "Атлетико" (0:0 в Баку и 1:1 в Мадриде), который в итоге вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы и выиграл ее.

"Арсенал"

  • "Арсенал" занял шестое место в премьер-лиге-2017/18. Прежде он не опускался так низко в чемпионате при Арсене Венгере, который провел последний сезон у руля "канониров" и ушел после 22 лет в клубе. Команда напрямую попала в групповой этап Лиги Европы.
  • В прошлой кампании "Арсенал" дебютировал в Лиге Европы после 19 сезонов в Лиге чемпионов и с первой попытки дошел до полуфинала, в котором проиграл будущему победителю - "Атлетико". В семи гостевых матчах прошлого сезона "канониры" добились четырех побед, одной ничьей и дважды уступили.
  • В прошлом сезоне Лиги Европы "Арсенал" во втором туре обыграл БАТЭ 4:2 на его поле. В Лиге чемпионов финалист Кубка УЕФА-1999/00 шесть раз играл на выезде во втором туре и ни разу не уступил (В4 Н2).

Связи между командами и прочее

  • Нападающий "Карабаха" Инносент Эмегара выступал за сборную Швейцарии вместе с игроками "Арсенала" Стефаном Лихтштайнером и Гранитом Джакой.
  • Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил забил сам и отдал голевой пас 7 июля 2011 года, когда Германия обыграла в Баку Азербайджан 3:1 в отборочном матче ЕВРО-2012.

Тренеры

  • Гурбан Гурбанов - лучший бомбардир сборной Азербайджана (12 голов в 64 матчах). По ходу игровой карьеры Гурбанов часто менял клубы, но как тренер задержался в "Карабахе". В августе 2018 года он отметил десять лет на посту главного тренера. За это время он выиграл пять чемпионатов страны подряд и четыре кубка. При нем клуб стал постоянным участником основной сетки еврокубков, а в сезоне 2017/18 впервые дошел до групповой стадии Лиги чемпионов. С ноября 2017 года Гурбанов совмещает работу в "Карабахе" и сборной Азербайджана.
  • В мае 2018 года Унай Эмери, который за два предыдущих сезона в "Пари Сен-Жермен" завоевал семь трофеев на внутренней арене, сменил Арсена Венгера на посту главного тренера "Арсенала". Испанец четыре года возглавлял "Валенсию", недолго работал в "Спартаке", а в 2014-2016 годах трижды выиграл Лигу Европы с "Севильей". Эмери - рекордсмен Лиги Европы по числу проведенных матчей в качестве тренера.

Подготовил Теймур Максутов

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