Удивительное решение водителя привело к ДТП в центре Баку - ВИДЕО

На одной из центральных улиц Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. ДТП произошло на улице Юсифа Сафарова перед зданием Верховного суда.

Как видно на кадрах происшествие произошло из-за неверного маневра одного из водителей иномарок.

Как видно на видео , водитель автомашины марки Hyundai Santafe, двигавшийся по правой полосе, перестраивается в левую полосу для продолжения движения прямо по улице, однако в это время Mercedes, ехавший по улице Юсифа Сафарова решил резко перестроиться и свернуть направо в направлении проспекта Ходжалы на участке, где поворот уже запрещен . В результате произошло столкновение. К счастью, несмотря на повреждение автомобилей, пострадавших в ДТП нет.

Видео: Avtosfer.az