Удивительно: Кошка даже ради еды не стала наступать на Коран – ВИДЕО

Необычное поведение кошки, заснятое ее хозяином, стало причиной бурных обсуждений в соцсетях.

Как сообщает 1news.az, на видео, предположительно снятом проживающим в России азербайджанцем по имени Фаган Ибрагимов, запечатлено, как кошка, которой предлагают кусок мяса, в попытке заполучить его старательно не наступает на лежащую на полу раскрытую священную книгу ислама – Коран.

При этом на обычную книгу она ради мяса наступает без каких-либо проблем.

Многие пользователи, не одобряя эксперименты Фагана с Кораном, тем не менее называют такое поведение простой кошки чудом, еще раз подчеркивающим святость ниспосланного Аллахом Корана.

Тимур Рзаев