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Удар по «Арменалу»: Из-за санкций США в Армении закрываются сотни рабочих мест

Сегодня в 10:09 ~ 1 минута на чтение 434
Удар по «Арменалу»: Из-за санкций США в Армении закрываются сотни рабочих мест

Армянский завод фольги «Русал-Арменал» отправляет часть сотрудников в вынужденный отпуск. Сведения об этом подтвердил  Sputnik Армения источник, близкий к заводу.

На заводе работают около 670 человек со средней зарплатой около 370 тысяч драмов (около 770 долларов). Из них в вынужденный отпуск могут быть отправлены около 180 человек.

Производство на заводе сокращается, потому что с апреля завод полностью прекратил экспорт в США. Покупатели в Штатах остановили все контракты с армянским заводом после того, как в санкционный список Вашингтона попал миллиардер Олег Дерипаска – крупнейший акционер холдинга «Русал» (которому и принадлежит завод «Русал-Арменал»).

В начале сентября министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян заявил, что с американскими коллегами уже начались переговоры, в том числе при поддержке МИД.

Экспорт в Евросоюз продолжается. Это и спасает завод от полного закрытия.

А.А., Э.Т.

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