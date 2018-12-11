Учительница из региона Нигяр Безражвард: «Задача педагога - обучать не только наукам»

1news.az продолжает цикл статей об учителях из регионов Азербайджана, которые прославились любовью к своей профессии и нестандартными методами обучения.

На этот раз героиней нашей рубрики стала учительница азербайджанского языка и литературы из Агстафы Нигяр Безражвард.

Нигяр Безражвард родилась в 1957 году в городе Гянджа. Окончила Бакинский государственный университет, факультет филологии. Некоторое время по направлению проработала в Загатальском районе. С 1985 года работает учителем азербайджанского языка и литературы в полной средней школе №2 города Агстафа. В этом году Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева удостоена звания «Заслуженный учитель».

«Учитель - это вечный ученик, который продолжает совершенствоваться всю свою жизнь. Ученик, всегда готовый признать, что был неправ. У Конфуция есть такое прекрасное изречение: «Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем». И это не просто слова, это - жизненная позиция хорошего учителя», - говорит педагог.

По словам Н.Безражвард, ее недавно спросили, какие чувства она испытала, когда ее удостоили звания «Заслуженный учитель»: «Хочу начать с того, что учитель – это человек, который создает будущее страны, свеча, которая светит другим, сгорая сама. Признаюсь честно, как бы сложно ни было, какие бы трудности ни встречались на моем пути, знания, любовь, уважение учеников и забота государства для меня всегда будут оставаться высшей наградой за этот нелегкий труд. Когда я услышала о присуждении мне почетного звания, то была безумно рада. В первый раз я была так же безумна счастлива, когда в 2007 году Распоряжением Президента страны была награждена медалью «Терегги». Но хочу сказать: это - не самое главное для учителя, я не делаю особой разницы между заслуженным и просто учителем, самое главное – какой ты учитель».

Она также отметила, что, поскольку у нее большой опыт работы педагогом, ее часто спрашивают, а что необходимо для того, чтобы стать хорошим учителем, может какие-то специальные навыки или способности, или это талант от Бога? «На самом деле это очень интересный вопрос. Нет, это не талант, это призвание. Жизнь школы, как и жизнь человека, пронизана духом творческой непредсказуемости. Школа, как и культура, питается талантами. А кто создает эти таланты? Конечно же, учитель. Современный учитель действительно творческий человек. К основным качествам творческой личности могут быть отнесены такие, как умение поставить творческую цель и ее достигнуть, способность к быстрому переключению мыслей, умение планировать свою деятельность и самоконтроль, стремление к повышению профессионального мастерства путем самообразования, а самое главное - найти подход к каждому человечку, фундамент которого зависит от нас, учителей. Задача учителя не просто войти на 45 минут в класс и выйти. Его задача - воспитать достойного гражданина своей Родины».

По словам учительницы, самое сложное в этой работе – наладить контакт с каждым учеником: «Дети бывают самые разные, и найти подход к каждому из них - настоящее искусство. С первых дней моей педагогической деятельности я отдаю предпочтение иному подходу в преподавании. Нельзя ребенку делать грубое замечание, обижать его, ему нужно мягко объяснить. У меня особый подход к детям, которые частенько пропускают занятия, не выполняют домашнее задание, одним словом, безразлично относятся к своему будущему, чего они еще не понимают. Но мой долг - не допустить этого. Я вместе с ними организовываю интересные мероприятия и таким образом раскрываю их таланты. В результате, я добиваюсь того, что самые пассивные ученики после индивидуального подхода становятся самыми активными. И это не может не радовать.

Профессия учителя считается самой благородной. И это действительно так, потому что какой бы предмет он ни преподавал, он должен направлять чувства и ум ученика на хорошее, помогать открыться его способностям. Поэтому перед тем как остановить свой выбор на этой профессии, необходимо прочувствовать все ее тонкости и самое главное - ответить самому себе на такой вопрос: «А готов ли я нести эту ответственность на своих плечах»? Ведь мы в ответе за будущее не просто одного или нескольких человек, мы в ответе за светлое будущее нашей страны. В нашем деле без души никак.

28 ноября текущего года я приняла участие в XV съезде учителей Азербайджана. Находиться на съезде в окружении известных представителей интеллигенции было очень приятно, поскольку и я была в числе награжденных. Я не могу описать словами, что испытала, когда министр образования Джейхун Байрамов вручил мне удостоверение «Заслуженного учителя». В этот момент человек испытывает неописуемое чувство гордости и радости. Я благодарна Президенту Ильхаму Алиеву за это неописуемое чувство.

Как педагог, за плечами которого немаленький опыт, могу пожелать молодым учителям не бояться ответственности, поскольку судьба, будущее человека, его служение обществу, государству, наряду с родительским воспитанием, непосредственно связаны со знаниями и навыками, которые он получает в школе от учителей. Часто вижу в социальных сетях, как молодые учителя боятся не сдать экзамен, боятся, что не справятся, но все это пустяки, просто надо много работать над собой, верить в свои силы и тогда все получится».

Сабина Эсетова