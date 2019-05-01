Учительница из Гянджи: Учителя, которые умеют вдохновлять, знают, что обучение похоже на ухаживание за садом

1news.az продолжает цикл статей об учителях из отдаленных сел, которые прославились любовью к своей профессии и нестандартными методами обучения. На этот раз героиней нашей рубрики стала учительница начальных классов из города Гянджа Самира Алиева.

Самира Алиева родилась в 1980 году в городе Гянджа. В 1998 окончила Гянджинский государственный университет, факультет педагогики и методики начального образования.

В 2015 году приняла участие в конкурсе по приему учителей на работу и, показав хороший результат, была назначена в полную среднюю школу №32 города Гянджа, где она и начала свою педагогическую деятельность.

На вопрос о том, почему она решила стать учительницей, Самира ханум ответила так: «В первую очередь, хочу отметить, что на выбор мною профессии повлияла моя мама. Она всегда мне говорила, что профессия учителя во все времена оставалась наиболее почетной, но в то же время наиболее тяжелой. Умение передавать опыт молодым, только вступающим в самостоятельную жизнь людям, – это большой талант. Сама я всегда мечтала стать именно учителем начальных классов, поскольку первый учитель закладывает фундамент знаний, умений и навыков, с которыми дети пойдут по жизни. Это очень приятно ощущать, ты гордишься этим. А как преданно смотрят на тебя эти маленькие человечки, как много в их глазах благодарности…

Лично по себе могу сказать, что учитель — это не профессия, это скорее образ жизни, это осознание огромной ответственности перед обществом, перед государством, перед родителями, а в первую очередь перед своими учениками. Первый учитель на многие годы входит в жизнь ребенка и его семьи. Родители доверяют тебе самое дорогое, что у них есть, - своих детей. От меня, первого учителя, зависит, как сложится дальнейшая жизнь ребенка, как родители будут относиться к школе, станут ли они моими единомышленниками. Очень много воспоминаний связано с именем первого учителя. И какими будут эти воспоминания – добрыми, светлыми или тягостными – зависит от нас, учителей. Если этот человек сочетает в себе качества педагога, психолога, воспитателя, психотерапевта, то именно к нему обращаются ученики со своими радостями и бедами. Именно он помогает разрешить конфликты с родителями и педагогами, ему доверяют детские тайны. Вот все те причины, по которым я выбрала именно эту профессию, поскольку ощущала в себе все перечисленные выше качества, которые так необходимы в работе с детьми».

Задача настоящего учителя - это…

«Учитель должен при любых обстоятельствах уважать чувство достоинства каждого маленького человечка, чье будущее вверено ему. Только глубокое уважение, доверие и искренняя любовь к детям, бережное отношение к их чувствам могут создать обстановку взаимопонимания. Поэтому я работаю по принципу: «Не над детьми, а рядом» и «Сохрани в себе душу ребенка, а себя – в душах детей!» Нужно просто любить свою работу и ответственно подходить к ее выполнению. Как утверждал И. Кант: «Работа – лучший способ наслаждаться жизнью». Могу сказать, что рядом с детьми я наслаждаюсь каждым днем, когда я могу научить их чему-то новому.

Я считаю, как и многие, что каждый ребенок уникален и неповторим. Моя задача – помочь ему раскрыть свои таланты. Убеждена, что каждый ребенок должен уходить домой с победой, пусть с небольшой, но победой. Успех – самый лучший воспитатель, так как он дает ребенку уверенность в собственных силах и самом себе. Ребенок рождается для успеха, а мы должны ему в этом помогать, а не убивать в нем желание.

Самая большая радость для учителя, когда он видит отдачу от своих учеников, их успехи, достижения на различных конкурсах, олимпиадах. Только в этом случае мы, учителя, можем с уверенностью сказать, что наша задача выполнена на 99%. Девиз моей работы, моих успехов, моих достижений: «Всю себя отдавать детям!» Я считаю, что залог хорошей работы – это совместная деятельность классного коллектива, учителя и родителей. Работа с родителями в последнее время приобретает важное значение, так как формирование личности, умеющей жить, творить в коллективе, верить в свои силы и правильно ориентироваться в самых разных жизненных ситуациях, малоэффективно без поддержки семьи», - говорит Самира Алиева.

Новые методы - новые подходы

«Сегодня Министерство образования делает все возможное для того, чтобы выйти на передовые позиции качества образования, соответствующие мировым стандартам. Реализуются системные инициативы в повышении статуса педагога, что не может не радовать нас, учителей. Не секрет, что сегодня мы живем в условиях глобализации общества, повышения мобильности человеческих ресурсов, гигантских перемен в сфере ИКТ, доступной и многообразной информации, растущего влияния СМИ, технологий, инноваций в образовании и науке. Стремительно меняется мир, меняемся мы, меняется наше будущее… Каким же оно будет? А следующий век будет именно таким, какими будут воспитаны для него будущие граждане, именно так говорил Я.А.Коменский. Поэтому в силу всех обстоятельств мы, учителя, тоже не должны отставать от новых методов. Я лично применяю на своих уроках различные методы, игры, которые вовлекают в процесс обучения всех учеников, мы работаем коллективно, а это, в свою очередь, не только положительно влияет на развитие и хорошие результаты учеников, но и помогает им быстро налаживать контакт со сверстниками, что также очень важно для детей», - рассказывает учительница.

Пожелания учителям…

«В первую очередь, я хочу пожелать всем потенциальным учителям ответственно подходить к своему выбору, а в дальнейшем и к работе. А, самое главное - входя в класс, они должны понимать, что учат «свое будущее»!» - подчеркнула Самира Алиева.

Сабина Эсетова, Э.Т.