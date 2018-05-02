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Учитель из отдаленного села: Саморазвитие - одна из главных целей будущих педагогов

Сегодня в 15:00 ~ 3 минуты на чтение 175
Учитель из отдаленного села: Саморазвитие - одна из главных целей будущих педагогов

1news.az продолжает цикл статей об учителях из отдаленных сел, которые прославились любовью к своей профессии и нестандартными методами обучения.  На этот раз героем нашей рубрики стал учитель истории средней школы села Расуллу Имишлинского района Азербайджана.

Рамин Дамиров в 2012 году окончил Лянкяранский государственный университет. Свою педагогическую деятельность начал в том же году в полной средней школе села Расуллу Имишлинского района Азербайджана.  На диагностическом оценивании учителей он набрал 51 балл.

«Учить детей - это нелегкий труд. Необходимо не только в совершенстве знать свой предмет и разбираться в других, но еще и уметь донести свои знания до учеников. Это, наверное, еще сложнее, чем знать все-все на свете! Ведь каждый школьный предмет имеет свои особенности. Нужно уметь его преподнести так, чтобы детям было интересно посещать уроки», - говорит Рамин Дамиров.

На вопрос: «Почему он выбрал эту профессию», учитель отвечает: «Я всегда проявлял огромный интерес к истории. И тому, что выбрал почетную профессию учителя, я благодарен своему дяди Вакилу Дамирову, который тоже учитель истории. Он стал моим настоящим наставником. И сегодня я очень рад, что стал педагогом. Помню, как я проводил время за чтением исторических книг, не замечая, что как летит время. Возможно, это сказалось на моем выборе».

По словам Рамина Дамирова, учитель – это достойная профессия. С первых дней работы преподавателем он стал понимать, что работа с детьми еще больше вдохновляет его.

«Ты никогда не знаешь, на какой вопрос тебе предстоит ответить, поскольку дети очень любознательны. Я всегда говорю своим ученикам, что, не зная прошлого, ты никогда не сможешь построить свое настоящее и будущее. Изучая историю, они смогут не совершить ошибок, допущенных другими».

Рамин Дамиров считает, что многое зависит именно от педагога. «Для того чтобы у учеников были хорошие результаты, необходимо развивать в них такие навыки, как креативное мышление, память, изобретательность, а также научить их принимать самостоятельные нестандартные решения».  

По словам учителя, история не только очень интересный, но и очень сложный предмет. Чтобы добиться хорошего результата, необходимо ежедневно работать над собой, читать.

«Чтобы иметь собственное мнение и дискутировать на уроках, помимо школьных учебников, необходимо читать дополнительную литературу. Поэтому я приношу в класс дополнительные материалы, что значительно повышает интерес учеников к предмету», рассказывает он.

Рамин Дамиров  также убежден, что роль родителей важна в развитие детей.

«Для достижения хороших результатов должен работать механизм школа-ученик-учитель. В этой плане самое главное -  сотрудничество и взаимопонимание. Всегда нужно контролировать детей, чтобы они много читали, работали над собой. Роль родителей очень важна, они должны следить за тем, чтобы дети всегда приходили на урок с готовым домашним заданием. Как говорится, в школе - учитель, дома -  родитель. Ни родитель, ни учитель не должен перекладывать свою ответственность, ибо ответственны оба. Успех - это результат совместной усердной работы.

А тем, кто хочет стать учителем, я бы посоветовал много работать над собой.  Саморазвитие должно быть одной из главных целей будущих учителей».

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