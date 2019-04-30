1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

«Учиться никогда не поздно»: Афсал Газиев прославился на весь Азербайджан как самый возрастной студент – ВИДЕО

Сегодня в 19:12 ~ 2 минуты на чтение 344
«Учиться никогда не поздно»: Афсал Газиев прославился на весь Азербайджан как самый возрастной студент – ВИДЕО

Афсал Газиев – самый возрастной студент Азербайджана. Ему 50 лет.

Мужчина учится на «отлично» в Аграрном университете и получает повышенную стипендию. С ним и его сокурсниками пообщалась корреспондент «МИР 24» Хаяла Юсибзаде. 

Самый прилежный студент страны спешит на лекцию. Афсал Газиев воплотил в жизнь мечту детства. Рано женился. Воспитал детей. Не до книг было.

«Готовился в университет тайком от всех. Стеснялся, что высмеют. Но ошибся. В семье мое поступление встретили очень радушно», – рассказал студент второго курса факультета агрономии Газиев.

Необычно встретили его и однокурсники.

«Сначала я подумала, что он наш педагог. Но потом, когда он сел со мной за одну парту, я, мягко говоря, удивилась. А сейчас он мой лучший товарищ», – сказала однокурсница Тахмина Мустафаева. 

Его уважают и любят. Но на свои студенческие вечеринки пока не приглашают.

«Он же вдвое старше нас. Я его называю дядей. С дядей же не покуришь, не поухаживаешь за девчонками», – сказал однокурсник Фадаи Габибов. 

Афсал давно на производственном участке выращивает пшеницу и кукурузу. Но всегда мечтал придумать свой метод выращивания пшена.

«Я мечтаю сделать рывок в этой сфере. Поэтому и поступил, чтобы на практике внедрить свою теорию», – пояснил Газиев. 

За два года учебы Афсал стал лучшим студентом страны. Получает самую высокую стипендию.

Афсал говорит: совершенно счастлив. Только по семье скучает. Жена и дети живут в двухстах километрах от университета. Недавно из армии вернулся сын. Пример отца воодушевил парня. Он тоже решил стать студентом, только педагогического вуза.

«МИР 24»

Telegram WhatsApp

344

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net