«Учиться никогда не поздно»: Афсал Газиев прославился на весь Азербайджан как самый возрастной студент – ВИДЕО

Афсал Газиев – самый возрастной студент Азербайджана. Ему 50 лет.
Мужчина учится на «отлично» в Аграрном университете и получает повышенную стипендию. С ним и его сокурсниками пообщалась корреспондент «МИР 24» Хаяла Юсибзаде.
Самый прилежный студент страны спешит на лекцию. Афсал Газиев воплотил в жизнь мечту детства. Рано женился. Воспитал детей. Не до книг было.
«Готовился в университет тайком от всех. Стеснялся, что высмеют. Но ошибся. В семье мое поступление встретили очень радушно», – рассказал студент второго курса факультета агрономии Газиев.
Необычно встретили его и однокурсники.
«Сначала я подумала, что он наш педагог. Но потом, когда он сел со мной за одну парту, я, мягко говоря, удивилась. А сейчас он мой лучший товарищ», – сказала однокурсница Тахмина Мустафаева.
Его уважают и любят. Но на свои студенческие вечеринки пока не приглашают.
«Он же вдвое старше нас. Я его называю дядей. С дядей же не покуришь, не поухаживаешь за девчонками», – сказал однокурсник Фадаи Габибов.
Афсал давно на производственном участке выращивает пшеницу и кукурузу. Но всегда мечтал придумать свой метод выращивания пшена.
«Я мечтаю сделать рывок в этой сфере. Поэтому и поступил, чтобы на практике внедрить свою теорию», – пояснил Газиев.
За два года учебы Афсал стал лучшим студентом страны. Получает самую высокую стипендию.
Афсал говорит: совершенно счастлив. Только по семье скучает. Жена и дети живут в двухстах километрах от университета. Недавно из армии вернулся сын. Пример отца воодушевил парня. Он тоже решил стать студентом, только педагогического вуза.
«МИР 24»