Ученые выяснили, почему водители засыпают за рулем

Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии выяснили, что главной причиной сонливости водителей является естественная низкочастотная вибрация автомобиля, пишет портал Science Daily.

Ученые провели исследование с 15 добровольцами на специальном симуляторе кабины автомобиля, имитирующем монотонное движение по двухполосной трассе. Некоторых из них подвергли низкочастотным вибрациям (4-7 герц), на других вибрацией не воздействовали. Во время тестов исследователи следили за ритмом сердца испытуемых.

В результате ученые обнаружили, что подопытные, которых подвергли вибрациям, уже через 15 минут стали зевать, испытывать сонливость и терять внимание. Через полчаса степень сонливости и утомляемости была на порядок выше, а через час их сердечный ритм показывал, что они погружаются в сон.

Ученые также отметили, что из-за усталости, вызванной такой вибрацией, испытуемым было психологически и физически сложнее выполнять простые умственные задачи.

Кроме того, согласно исследованию, вибрации на других частотах имели противоположный эффект и делали людей бодрее.

Таким образом, ученые надеются, что автопроизводители обратят внимание на это исследование и будут учитывать фактор вибрации в конструкции автокресел.

РИА Новости