Ученицы известного азербайджанского танцора завоевали награды на конкурсе в Москве – ФОТО

28 апреля в Москве прошел Открытый Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Мелодия Победы».

В конкурсе приняли участие воспитанники Международной академии гимнастики, акробатики и танца «Сансара» под руководством одного из ведущих педагогов академии, известного азербайджанского танцора, выпускника Бакинской академии хореографии, лауреата международных и республиканских конкурсов Фарида Казакова.

Девочки участвовали в сольных и групповых номинациях, представляя классический и гимнастический танец. Воспитанники Фарида выступили с большим успехом, в результате чего завоевали 2 Гран-при в групповых танцах, 4 первых и 3 вторых мест в сольной номинации.

Как отметил руководитель, программа для Всероссийского конкурса готовилась с сентября, девочки очень старались показать хороший результат долгой работы, и у них это отлично получилось.

«До переезда в Москву я долгое время работал главным тренером школы гимнастики и танца «Zabradance», где и начал создавать гимнастические и балетные номера для детей. Сегодня многие из них были показаны на сцене. Я очень рад, что мои ученики справились с поставленной задачей донести до судей и зрителей всю эмоциональную суть номеров, при этом показав и хорошую физическую подготовку.

Тренироваться к себе я беру всех желающих! Самое главное в нашей нелегкой профессии – это большое желание и умение работать над собой. Физические данные можно наработать. Очень многие известные личности в своей биографии рассказывали, как приходили в свою профессию, не имея никаких данных, кроме огромного желания, которое впоследствии помогло им стать теми, кем они являются.

Та же история была со мной. То, что я сейчас делаю на сцене – это результат многолетнего, многочасового и ежедневного труда. Нужно верить в себя и не останавливаться перед преградами, которые не дают вам достигнуть вашей цели и мечты! Это все решаемо! Нужно идти к своей цели, несмотря ни на что!

Сейчас мы готовимся к большому концерту нашей академии в Ледовом дворце в честь Международного дня семьи. Я выставлю на концерт около 15 номеров с участием моих учеников, и еще буду танцевать сам! Очень скучаю по своему родному Баку, по всем своим ученикам и зрителям. Мое сердце и душа навсегда отданы Азербайджану!» - отметил Фарид Казаков.