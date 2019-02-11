1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Участники группы «Back Street Boys» с женами и другие звезды на красной дорожке «Грэмми 2019» - ФОТО

Сегодня в 11:03 ~ 1 минута на чтение 1507
Участники группы «Back Street Boys» с женами и другие звезды на красной дорожке «Грэмми 2019» - ФОТО

В Лос-Анджелесе в 61-й раз прошло вручение музыкальной премии «Грэмми».

«Грэмми» - музыкальная премия Американской академии звукозаписи, учрежденная Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний 14 марта 1958 года и ежегодно присуждаемая в 78 категориях по 30 музыкальным жанрам в результате голосования уполномоченными членами «Recording Academy».

О том, кто получил «Грэмми» в этом году, читатели 1news.az узнают совсем скоро, а пока представляем читателям фоторепортаж с красной ковровой дорожки данной музыкальной церемонии.

Кэти Перри

Участники группы «Back Street Boys» с женами

Рики Мартин с сыном Матео

Дуа Липа

Джей Ло и Алекс Родригес

Cardi B

Камилла Кабельо

Леди Гага

Алиша Кисс и Свиз Битс

Тони Брэкстон

Уилмер Вальдеррама

Долли Партон

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Анна Кендрик

Джада Пинкетт-Смит

Шон Мендес

Биби Рекса

Майли Сайрус

Ф.В, Г.Р.

Фото: Eonline.com

Telegram WhatsApp

1 507

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net