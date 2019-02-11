Участники группы «Back Street Boys» с женами и другие звезды на красной дорожке «Грэмми 2019» - ФОТО

В Лос-Анджелесе в 61-й раз прошло вручение музыкальной премии «Грэмми».
«Грэмми» - музыкальная премия Американской академии звукозаписи, учрежденная Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний 14 марта 1958 года и ежегодно присуждаемая в 78 категориях по 30 музыкальным жанрам в результате голосования уполномоченными членами «Recording Academy».
О том, кто получил «Грэмми» в этом году, читатели 1news.az узнают совсем скоро, а пока представляем читателям фоторепортаж с красной ковровой дорожки данной музыкальной церемонии.
Кэти Перри
Участники группы «Back Street Boys» с женами
Рики Мартин с сыном Матео
Дуа Липа
Джей Ло и Алекс Родригес
Cardi B
Камилла Кабельо
Леди Гага
Алиша Кисс и Свиз Битс
Тони Брэкстон
Уилмер Вальдеррама
Долли Партон
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт
Анна Кендрик
Джада Пинкетт-Смит
Шон Мендес
Биби Рекса
Майли Сайрус
Ф.В, Г.Р.
Фото: Eonline.com