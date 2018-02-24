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Участник российского «Голоса» спел песню Эйюба Ягубова – ВИДЕО

Сегодня в 15:15 ~ 1 минута на чтение 194
Участник российского «Голоса» спел песню Эйюба Ягубова – ВИДЕО

Участник шестого сезона международного вокального шоу «Голос» Брендон Стоун разместил в Instgagram ролик, в котором исполняет одну из популярных песен заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Ягубова.

Б.Стоун снял видео, находясь за рулем автомобиля, и исполняет песню «Самолет Баку-Москва», являющуюся абсолютным хитом в репертуаре Э.Ягубова, тепло встреченную азербайджанскими пользователями социальной сети Instagram.

Как звезда российского «Голоса» Брендон Стоун исполняет хит Эйюба Ягубова, смотрите ниже.

Ф.В, Г.Р.

 

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