Участник российского «Голоса» спел песню Эйюба Ягубова – ВИДЕО

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Участник шестого сезона международного вокального шоу «Голос» Брендон Стоун разместил в Instgagram ролик, в котором исполняет одну из популярных песен заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Ягубова.

Б.Стоун снял видео, находясь за рулем автомобиля, и исполняет песню «Самолет Баку-Москва», являющуюся абсолютным хитом в репертуаре Э.Ягубова, тепло встреченную азербайджанскими пользователями социальной сети Instagram.

Как звезда российского «Голоса» Брендон Стоун исполняет хит Эйюба Ягубова, смотрите ниже.

Публикация от brandonstone (@brandonstonemusic) Фев 24, 2018 в 1:31 PST

Ф.В, Г.Р.