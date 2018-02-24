Участник российского «Голоса» спел песню Эйюба Ягубова – ВИДЕО

Участник шестого сезона международного вокального шоу «Голос» Брендон Стоун разместил в Instgagram ролик, в котором исполняет одну из популярных песен заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Ягубова.
Б.Стоун снял видео, находясь за рулем автомобиля, и исполняет песню «Самолет Баку-Москва», являющуюся абсолютным хитом в репертуаре Э.Ягубова, тепло встреченную азербайджанскими пользователями социальной сети Instagram.
Как звезда российского «Голоса» Брендон Стоун исполняет хит Эйюба Ягубова, смотрите ниже.
Ф.В, Г.Р.