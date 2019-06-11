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Участник российского «Голоса» найден мертвым в ванной – ВИДЕО

Сегодня в 13:54 ~ 1 минута на чтение 236
Участник российского «Голоса» найден мертвым в ванной – ВИДЕО

В ночь на 9 июня участник российского вокального проекта «Голос» Алексей Сафиулин был найден мертвым.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «СтарХит», официальная причина смерти пока не названа - исполнителю было 44 года, у него остались жена, с которой он прожил 19 лет, и двое детей. По версии близких, А.Сафиулин уснул в ванной и утонул.

Прощание с певцом состоится в четверг в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве - до этого момента эксперты будут выяснить, что на самом деле произошло с певцом.

Семь лет Алексей Сафиулин был солистом Мариинского театра, а до него - Московской филармонии, а два года назад покорил наставников шоу «Голос», исполнив русскую народную песню «Прощай, радость». Тогда свое красное кресло к Алексею Сафиулину развернула Пелагея, а чуть позже стало известно - певица дружит с музыкантом с детства, но не знала о его желании принять участие в «слепых» прослушиваниях.

А.Сафиулин также известен благодаря своим работам в кинематографе – исполнитель озвучивал героев в популярном сериале «Ханна Монтана», фильме «Зачарованная» и мультфильме «Вверх», кроме того, он записывал саундтрек к картине «ДухLess» Сергея Минаева.

В.Ф, Г.Р.

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