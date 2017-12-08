Участку улицы, на которой находится посольство РФ в США, присвоят имя Бориса Немцова

В городском совете Вашингтона накануне состоялись публичные слушания по законопроекту о переименовании части улицы перед посольством России в Вашингтоне в честь российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Как передает 1news.az со ссылкой на Deutsche Welle, на слушаниях выступили дочь Немцова Жанна, его друг и председатель Совета фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза-младший.

«В России нам не позволили отдать дань памяти российскому государственному деятелю. Российские официальные лица сражаются с Борисом Немцовым даже после его смерти», - подчеркнул Кара-Мурза-младший в ходе слушаний.

Присвоить части улицы перед посольством РФ имя убитого российского оппозиционного политика предложил Сенату республиканец Марко Рубио. В горсовет Вашингтона эта инициатива была внесена при поддержке его председателя Фила Мендельсона и депутата Мэри Че, которая представляет округ, где находится диппредставительство России.

«Нет никаких сомнений в том, что причинами убийства Бориса Немцова стали его политические убеждения, его популярность и частая критика российского правительства», - заявила в ходе публичных слушаний Мэри Че. По ее словам, символическое увековечение памяти Бориса Немцова в Вашингтоне станет поддержкой тем, кто «проявляет мужество, упорство и рискует своей свободой или даже жизнью во имя принципов демократии».

Председатель городского совета Вашингтона Фил Мендельсон, в свою очередь, назвал этот шаг «ярким проявлением поддержки демократических ценностей» и четким сигналом России.

«В течение тысячи дней, и в дождь, и в снег, группа добровольцев приносила на Большой Москворецкий мост, где был убит мой отец, его портреты, цветы и свечи», - сказала в ходе слушаний Жанна Немцова. По ее словам, представители антидемократического националистического движения - предположительно, по приказу высокопоставленных российских чиновников, - более 70 раз демонтировали импровизированный мемориал. «Нынешний российский политический режим хочет искоренить все воспоминания о моем отце, абсолютно правильно считая, что символы имеют огромное значение», - добавила дочь Бориса Немцова.

В истории Конгресса США и горсовета Вашингтона уже был прецедент переименования улицы в Вашингтоне, предпринятый в качестве символического шага. В 1984 году Конгресс США назвал площадь у посольства СССР в Вашингтоне именем академика Сахарова. Владимир Кара-Мурза-младший напомнил, что тогда этот шаг вызвал бешенство у советского МИД и Политбюро. Увековечивание в Вашингтоне памяти Бориса Немцова его соратник назвал «почитанием нашего великого соотечественника». «Я не могу представить себе ничего более патриотичного и подходящего, чем назвать площадь перед посольством России именем этого российского государственного деятеля», - подчеркнул Кара-Мурза-младший.

Если городской совет Вашингтона одобрит этот законопроект, он может вступить в силу уже в начале следующего года. Официальный адрес у посольства РФ при этом останется прежним. Однако напротив здания российского диппредставительства появятся уличные таблички с именем Бориса Немцова. Авторы инициативы надеются, что это произойдет к третьей годовщине его гибели, сказала Мэри Че.