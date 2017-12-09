Участие сборной России по футболу на домашнем ЧМ-2018 может оказаться под угрозой

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на следующей неделе передаст ФИФА новые сведения о применении допинга в российском футболе.

Как отметили в ФИФА, в случае подтверждения данных об употреблении российскими футболистами запрещённых веществ, к сборной команде могут быть применены санкции.

Напомним, что ранее сообщалось - 34 российских футболиста, включая тех, кто играл на ЧМ-2014, подозреваются в употреблении допинга. Эти игроки

фигурируют в так называемом «списке Родченкова».

Григорий Родченков, являвшийся директором «Антидопингового центра» России с 2006 года по 2015 год, переехал в США в прошлом году и с тех пор является главным информатором ВАДА по громкому допинговому скандалу в отношении российских спортсменов. В его списке атлетов употреблявших допинг, есть доказательства того, что в «государственной программе допинга» участвовали и некоторые российские футболисты.

14 декабря ВАДА запланировало проведение собрания по данному вопросу, после чего новые сведения о допинге в российском футболе будут в распоряжении ФИФА.

Факт выявления нарушений может поставить под угрозу выступление сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу.

Фарида Расулова