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Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа съели львы - ВИДЕО

Сегодня в 01:00 ~ 1 минута на чтение 493
Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа съели львы - ВИДЕО

В сети появилось видео схватки жирафа с крокодилом в Национальном парке Крюгера в ЮАР.

Ролик снял гид Марио Пол во время сафари. Ему показалось странным поведение жирафа, который постоянно падал.

"Жираф пытался встать на ноги, и в этот момент в поле зрения попал гигантский крокодил длиной четыре-пять метров, который впился в его ногу. Жираф никак не мог встать и падал, вероятно, под тяжестью противника. Крокодилы такого размера легко могут весить около тонны", — рассказал Пол в интервью порталу latestsightings.com.

За схваткой внимательно следили львы: как только крокодил отполз, они набросились на жирафа. На следующий день львиный прайд полностью его съел.

РИА Новости

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