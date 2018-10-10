Убийство болгарской тележурналистки раскрыто

Полиция Болгарии раскрыла убийство тележурналистки, административного директора телекомпании TVN Виктории Мариновой, тело которой было найдено в субботу в городе Русе на севере страны.

Об этом в среду на брифинге, трансляцию которого вели все ведущие болгарские телеканалы, заявил глава МВД республики Младен Маринов, сообщает ТАСС.

«В результате оперативных действий по расследованию преступления в Германии был арестован мужчина 1997 года рождения - Северин Красимиров. Изъято достаточно вещественных доказательств, в том числе частично готовы данные ДНК анализов, которые позволяют утверждать, что именно он совершил преступление», - сказал Маринов.

«Мы не можем говорить о том, что убийство связано с профессиональной деятельностью журналистки, но на данный момент не отказываемся ни от одной из версий. Расследование продолжается. Мы готовим запрос об экстрадиции арестованного в Болгарию. Доказательства свидетельствуют о спонтанном нападении по сексуальным мотивам», - заявил главный прокурор Сотир Цацаров.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов поблагодарил полицию Германии за оперативную помощь и задержание подозреваемого в преступлении, а также подверг критике представителей СМИ, публикации которых «очернили Болгарию».

«Болгары сделали так, что очернили государство самым гадким образом, и радовались, что Болгария в связи с убийством оказалась в центре внимания мировых СМИ. У вас есть полная свобода откровенно писать и говорить обо всем, но прошу вас держаться ответственно», - сказал Борисов и указал, что «Болгария не заслужила, чтобы на нее так набрасывались».

Трагедия с 30-летней журналисткой произошла в Русе в субботу днем, когда на набережной реки Дунай девушка была избита и изнасилована. По данным криминалистов, ее смерть наступила в результате удара по голове и удушения.

1news.az