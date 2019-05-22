У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак

Жена испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро рассказала об онкологическом заболевании.

Она выступила с заявлением в Instagram.

У Карбонеро обнаружили злокачественную опухоль яичников. Супруга футболиста уже пережила операцию. «К счастью, рак был обнаружен на ранней стадии. Впереди у меня несколько месяцев борьбы, я буду продолжать лечение», — добавила она.

1 мая Касильясу стало плохо во время тренировочных занятий. Футболист был экстренно прооперирован. Испанский голкипер пропустит остаток сезона. При этом Касильяс не намерен завершать спортивную карьеру. 17 мая игрок опроверг слухи об уходе из спорта по причине перенесенного сердечного приступа.

Касильяс и Карбонеро поженились в 2016 году. У них двое сыновей.

Касильяс известен по выступлениям за мадридский «Реал» и сборную Испании. В составе «королевского клуба» он пять раз становился чемпионом Испании и трижды обладателем кубка Лиги чемпионов. Как игрок сборной, Касильяс дважды становился чемпионом Европы и выигрывал чемпионат мира.

Lenta.ru