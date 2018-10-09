У жены Джахангира Гаджиева конфискуют элитную недвижимость в Лондоне?

Выяснилось имя банкира, у жены которого в Лондоне будет изъята элитная недвижимость более чем на $28,5 миллиона, которая была приобретена незаконным путем.

Как сообщает Telegram-канал «Банкста», им оказался бывший председатель Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангир Гаджиев, который в настоящее время находится в тюрьме.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявляет, что жена Джахангира Гаджиева – Замира Гаджиева приобрела два объекта недвижимости на деньги, выведенные мужем из МБА.

В ходе предыдущих слушаний говорилось о расточительном образе жизни женщины, включая использование частного самолета и потраченных 16 милионов фунтов в лондонском универмаге Harrods и 150 000 фунтов потраченных на бриллианты за один день.

Судья Высокого суда Лондона Майкл Сапперстоун отклонил просьбу женщины об отмене этого требования.

Это первый случай применения властями Великобритании полномочий в рамках борьбы с отмыванием коррупционных денег.

С февраля 2018 года британские власти получили право направлять иностранным владельцам активов на территории страны так называемые Ордеры на богатство неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders), что должно было облегчить правоохранительным структурам процесс конфискации имущества и активов.

1news.az