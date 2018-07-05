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У племянника экс-президента Армении нашли наркотики и похищенные картины

5 Июля, 2018 в 23:01 ~ 1 минута на чтение 289
У племянника экс-президента Армении нашли наркотики и похищенные картины

Представители Службы национальной безопасности Армении провели обыски в доме у племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, в ходе которого обнаружили у Нарека Саргсяна оружие, наркотики и похищенные картины, передает РИА «Новости».

«Были обнаружены кокаин, метамфетамин, четыре пистолета, один из которых с глушителем, патроны», — сообщили в СНБ.

По данным СНБ, Саргсян взял у наследника художника Мартироса Сарьяна 14 рисунков стоимостью $280 тысяч, пообещав заплатить за них, однако не выполнил обещание и не вернул картины.

Сообщается также, что в ходе обыска по месту регистрации Саргсяна, который был проведен ранее, у него были обнаружены похищенные картины, $115 тысяч, €27 тысяч, а также дорогие часы и украшения, законность приобретения которых уточняется.

Gazeta.ru

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