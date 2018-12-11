У Армении нет желания становиться членом НАТО - Пашинян

Ереван не стремится к членству в НАТО.

Об этом заявил и.о. премьера Армении Никол Пашинян на встрече с иностранными журналистами, сообщает РИА Новости.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. По итогам в парламент прошли блок Пашиняна «Мой шаг» (70,45% голосов), партии «Процветающая Армения» (8,37%) и «Просвещенная Армения» (6,37%).

«У нас есть отношения с НАТО, они связаны с миротворческими миссиями, в том числе в Косово, в Афганистане, и мы продолжим это сотрудничество. Но мы не стремимся в НАТО», - сказал Пашинян.

Он напомнил, что страна является членом ОДКБ, вместе с Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.

А.А.