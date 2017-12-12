Тысячи людей приходят в Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Со дня кончины великого лидера Гейдара Алиева прошло 14 лет. Как и каждый год с раннего утра 12 декабря люди неиссякаемым потоком приходят в Аллею почетного захоронения, проходят мимо могилы общенационального лидера, склоняют свои головы перед его памятью.

Многолюдие, наблюдаемое в Аллее почетного захоронения, свидетельствует о том, что народ чтит память своего великого сына. Наблюдая эту картину, еще раз убеждаешься в том, что всенародная любовь к общенациональному лидеру Гейдару Алиеву неисчерпаема и вечна.

Среди тех, кто пришел почтить память основоположника современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева, можно увидеть военнослужащих, представителей учебных, культурных, медицинских учреждений, ветеранов войны и труда, людей различных профессий, студентов и учащихся, словом, людей разного возраста.

Для каждого человека, любящего свою Родину, в жилах которого течет азербайджанская кровь, память о великом лидере, дорога и священна. Так как современная история Азербайджана, наша национальная государственность тесно связана с именем этой гениальной личности. На протяжении минувших 14 лет наш народ ни на минуту не забывал великого сына, посвятившего всю свою сознательную жизнь прогрессу Азербайджана.

Сегодня церемонии почтения памяти великого лидера Гейдара Алиева проходят не только в Баку, но и во всех регионах Азербайджана, а также в зарубежных странах.

… Поток людей в Аллею почетного захоронения продолжается.

Посетители приходят сюда также с чувством безграничной гордости и непоколебимой веры. Так как Азербайджан стремительно развивается в свете идей Гейдара Алиева, имеет свое веское слово и авторитет в мире. В результате целенаправленной политики Президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего политический курс общенационального лидера, наша страна добивается новых успехов, еще более укрепляется наша независимость, твердо сохраняется общественно-политическая стабильность.

Это многолюдье в Аллее почетного захоронения свидетельствует о том, что Гейдар Алиев ушел лишь физически. Духовно же великий лидер вновь вместе со своим народом, его блистательные идеи являются гарантом не только нашего сегодняшнего дня, но и будущего.

АЗЕРТАДЖ