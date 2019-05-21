«Ты – футболист, а не политик». Посол Азербайджана в Великобритании обратился к Мхитаряну

Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде дал интервью британскому телеканалу Sky Sports.

Как сообщает 1news.az, глава дипломатической миссии Азербайджана в Великобритании заявил, что полузащитник «Арсенала» Генрих Михтарян может связаться с ним, и он лично гарантирует армянскому футболисту безопасность во время пребывания в Баку, где 29 мая его команда сыграет с английским «Челси» в финале Лиги Европы.

«Я был бы рад, если он поговорит со мной, - сказал Тагизаде, - Это событие класса А для страны. Если цель – играть в политические игры, это другое дело. Но ты получаешь деньги как футболист, а не политик, так давайте оставим остальные вопросы в стороне.

Его проблема заключается в том, что он посетил оккупированные территории Азербайджана, сделав это без разрешения правительства страны. Это влечет за собой последствия, в том числе - попадание в «черный список». Но ему предоставлены все необходимые гарантии.

Мой месседж Мхитаряну следующий: ты футболист, и ты хочешь играть в футбол? Езжай в Баку, там ты в полной безопасности. Но если ты хочешь играть на этом вопросе, это уже другая история.

Я могу гарантировать, что правительство Азербайджана сделает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность каждому фанату, игроку и сотруднику, который приедет на игру».

Теймур Максутов