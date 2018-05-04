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Twitter попросил пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе безопасности

Сегодня в 01:00 ~ 1 минута на чтение 123
Twitter попросил пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе безопасности

Социальная сеть Twitter порекомендовала пользователям сменить пароли из-за ошибки в системе хранения данных.

Об этом говорится в заявлении компании.

«Когда вы устанавливаете пароль для своей учетной записи в Twitter, мы используем маскирующую технологию, так что никто в компании не может его увидеть. Недавно мы обнаружили ошибку в системе хранения паролей во внутреннем журнале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что утечки данных в результате ошибки не произошло. Однако Twitter порекомендовал пользователям сменить пароли от своих аккаунтов, а также поменять их во всех сервисах, где использовались такие же пароли.

Gazeta.ru

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