Творящий историю - лидер достоинства и патриотизма

Пусть наши реки не иссохнут!

Пусть наши деревья не будут срублены!

Пусть наш свет не погаснет!

(Из выступления общенационального лидера Гейдара Алиева на I съезде азербайджанцев мира)

Известно, что гражданство мы приобретаем по факту рождения, но осознание себя частью народа складывается из множества факторов, среди которых и особо значимые даты, часто выделяемые в календаре красным цветом. В Азербайджане такую общенациональную дату выделяет сама природа буйством майских красок, солнечным теплом, морем цветов и особым настроением светлого праздника - День рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, отмечаемого нашим народом 10 мая.

В сознании любого человека, взрослого или маленького, есть, как мне думается, мгновения, одновременно определяющие и его цель в жизни, и маяки, свет которых не просто ориентирует в нашем сложном мире, но и, согревая мягким теплом, придает силы и уверенности в достижении своей мечты. Фотография на моем рабочем столе нашего лидера Гейдара Алиева, улыбающегося цветущему весеннему саду, мне всегда очень дорога, потому что впечатления от нее совпадают с моим первым детским осознанием отчего дома, тепла близких, родного края, чувства сопричастности к общим делам. Мягкая улыбка и спокойный мудрый взгляд Гейдара Алиева, которым этот величайший человек встречал и лидера мировой державы, и самого обычного труженика, вселяют уверенность и силу, надежду и достоинство.

Азербайджан - маленькая страна на большой карте мира. Но, чем выше поднимаешься над землей, тем четче виден орлиный клюв и размах крыльев гордой и сильной птицы - моей Родины! Эта не метафора, а реальность современного развитого Азербайджана, на практике воплотившего заветы своего великого лидера Гейдара Алиева. Многочисленные участники Европейских и Исламских игр, культурных форумов и престижных автогонок, восхищенные туристы, стремящиеся «заселфиться» на фоне бушующего пламени башен - небоскребов «Flame Towers» - это не просто факты жизни современного Азербайджана, это, по сути, высокая международная оценка развития нашей страны.

Можно было ли представить в июне 1993 года, когда страну от гражданской войны отделяли буквально мгновения, а распад Азербайджана в тот момент казался кое-кому вполне закономерным, что в Баку будут проводиться международные фестивали толерантности! Проходящий сегодня в Баку фестиваль толерантности посвящен знаменательному для мирового сообщества событию - 70-летию Декларации прав человека. Добавлю, для нашей страны второе событие, тоже посвященное фестивалю, еще и знаковое - десятилетие представительства Евросоюза в Азербайджане. Если даже штрихами вспомнить, как много мы выслушали резких претензий и необоснованных обвинений в нарушении демократии и прав человека, предъявляемых нам западными менторами цветных революций, то, можно сказать, демократическое развитие Азербайджана подтверждено мнением мировой общественности.

Именно общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил правовые основы демократического будущего нашей страны. Во время обсуждения проекта новой Конституции, которая должна была отражать государственную независимость Азербайджанской Республики, вечность этой независимости и все принципы для защиты, сохранения государственной независимости, Гейдар Алиев определил: «Наша новая Конституция должна отражать демократические принципы. То есть должна использовать все достижения мировой демократии, конституционный опыт развитых демократических государств и сосредоточить в себе принципы, отражающие историю, национальные традиции Азербайджанской Республики».

Гейдар Алиев сломал геополитические стереотипы о безальтернативной судьбе небольших государств быть на задворках истории в качестве послушной массовки. Вокруг Азербайджана из-за его нефтяного богатства шли разноплановые политические игры, в которых не только участвовали, но и блефовали ближние и дальние соседи. Благодаря политике Гейдара Алиева в Азербайджан пришли международные лидеры энергетического сектора, но сценарии глобальных политических игроков, стремящихся писать историю под себя, корректировались общенациональным лидером с учетом наших национальных интересов. Именно от разумных и взвешенных решений Гейдара Алиева зависели действия партнеров – как России, так и Запада.

Парадоксально, хотя, может быть, и не столь удивительно, что люди часто думают, будто великие лидеры принадлежат прошлому. Видимо, возникновение такой точки зрения можно объяснить тем, что в западных демократиях в качестве лидеров чаще всего выступают эффективные менеджеры, модифицирующие через твиты экономику и структуру общества, а иногда и всю мировую политику, правда, с неопределенной степенью успеха. Не случайно, известный французский политолог Оливье Ведрин убежден, что гражданам ЕС трудно преодолеть впечатление, что нами управляют люди, которые не отвечают требованиям реального лидерства.

В день памяти принято искать параллели, определяющие все видимые таланты и способности человека, его жизненные предначертания. Ни одна статья не сможет полностью вместить значение выдающейся личности Гейдара Алиева - настолько оно объемно и судьбоносно для нашей Родины! Равно не пытаюсь сделать это и я, понимая обреченность таких попыток. Естественно, статья не может вместить всего, что просится на перо, а описать все свершения этого великого человека по силам, наверно, только целому коллективу ученых, причем одаренных и одержимых работой.

Масштаб гениальной личности Гейдара Алиева гармонично соответствовал эпохе глубинных политических и социальных изменений, когда трансформируются устойчивые смысловые структуры жизненного мира, традиционные ориентиры и ценностные системы. В разные периоды времени в разных странах появлялись первопроходцы, чьи идеи пробивали территориальные и временные границы, задавали новый вектор развития целым народам. Судьба первопроходцев достойна преклонения, первопроходцам всегда трудно, неимоверно трудно, потому что все зависит именно от них самих. Не случайно Гейдар Алиев сказал: "В своей жизни всего добивался я сам!".

Мир никогда не видел растерянного, сомневающегося, неуверенного в себе Гейдара Алиева, не слышал подобострастия или лживых уверений в его речах. Стиль поведения, манера излагать свои яркие мысли, весь облик создателя азербайджанского независимого государства олицетворяли достоинство. «Всякое достоинство, всякая сила спокойны именно потому, - считал великий французский мыслитель Мишель Де Монтень, что уверены в самих себе». Признанный авторитет общенационального лидера обезоруживал врагов, а нас, обычных граждан, делал верными союзниками в воплощении его идей. Гейдар Алиев поднял азербайджанский народ на достойную высоту, он дал нам всем возможность почувствовать себя полноценными гражданами независимого самостоятельного государства.

«Наша личность — это сад, а наша воля — его садовник»,-писал У. Шекспир. Гейдар Алиев вычеканивал свою волю, взяв на себя бремя ответственности, когда азербайджанский народ попросил его возглавить страну. Почему народный выбор был связан именно с Гейдаром Алиевым – ответ прост, как и сама истина. Азербайджанский народ видел только в Гейдаре Алиеве истинного лидера, патриота и государственника, человека высочайших нравственных качеств и интеллектуала, созидателя и тонкого дипломата. Гейдар Алиев не мог позволить себе не услышать народ, хотя с его стратегическим даром прогностика и опытом политического руководства понимал, какой тяжкий груз управления разваленной страной, балансирующей на грани гражданской войны, какую немереную ответственность за весь азербайджанский народ берет на себя. При этом Гейдар Алиев, естественно, знал, что немало тех, кто спешит примерить к Азербайджану ходовые тогда модели политических комбинаций на постсоветском пространстве. Но истинный патриот Гейдар Алиев был убежден, что обязан предотвратить трагедию народа в условиях, «когда национальный дух народа поднимает его до высоты национального достоинства, а люди, стоящие над ним ради личных интересов не дают ему подняться».

Гениальный ум общенационального лидера разработал разумную и перспективную политическую стратегию, которая принесла стабильность и экономическое процветание Азербайджану. Преемственность этому политическому курсу Президента Ильхама Алиева сегодня дает одновременно возможность ускоренного движения вперед, инновационного прорыва страны в будущее.

Уже вступило в активную социальную жизнь поколение, которое не застало воочию Гейдара Алиева, но это поколение с рождения впитывало в себя эмоциональную основу национальной идеи «азербайджанства», создающей возможность каждому азербайджанцу гордиться тем, что он представляет нацию, имеющую богатейшие культурно-исторические и духовно- социальные традиции. «Необходимо, чтобы каждый гражданин испытывал чувство гордости за свою Родину, свою нацию, за свой народ, свой родной язык, гордился тем, что он является азербайджанцем»,- завещал будущим поколениям Гейдар Алиев.

Не хочется омрачать наш праздник, но, тем не менее, стоит обратить внимание на то, как в соседней республике пытаются повторить ленинский эксперимент «кухарского управления» в современных глобализационных условиях, когда государственный топ-менеджмент требует серьезных профессиональных компетенций и солидного образования. Закулисное противостояние не только политических, но и финансовых группировок в Армении определило лицо «бархатной революции» недоучившегося журналиста, рядового депутата и руководителя маленькой оппозиционной фракции «Елк» в девять кресел, скомпонованной наспех из мелких партий. Парадоксальное национальное сознание в течение одного дня создало из маргинала, побывавшего в кутузке, национального лидера.

Почерк имиджмейкера (вероятнее, аутоимиджмейкера), создавшего образ человека из народа посредством солдатской майки и рюкзачка как свидетельства пеших походов по горам и весям страны с бутылочкой Боно аквы, хорошо так же отражает национальный стереотип камуфляжа волка в овечьей шкуре. Начав с требований выполнения воли народа, отставки Саргсяна, формирования временного правительства и назначения внеочередных парламентских выборов, борец за права народа быстро трансформировал требование отставки в ультиматум: «Либо я буду премьером, либо премьера не будет!». Прямо по римской классике «Или Цезарь, или ничто (Aut Caesar, aut nihil)». Но в данном случае Цезарь «отдыхает», так как действующая власть уже не управляет ни страной, ни ситуацией, а потенциальная власть управляют улицей, с которой не так и сложно подобрать власть. Опять аналогии со столетней историей, когда на улицах Петербурга некому было подобрать власть, чем закончилось помнят все.

На этих политических играх агрессоров можно было бы не заострять внимание, если бы в армянской «бархатной революции» не прослеживались бы прямые отголоски апрельской победы Азербайджана. Нет, мы не засылали агентов влияния или провокаторов, не подкупали СМИ и не заполоняли фейковыми новостями армянский интернет. Результаты апрельских боев были прямым сигналом и для оккупантов, и для мирового сообщества о том, что Азербайджан способен освободить свои земли и никогда не допустит создания второго армянского государства на своей территории. Армянские агрессоры проиграли апрельскую войну по всем позициям, как в количественном, так и в качественном выражении.

Заметьте, в моих строках нет злорадства, это внутренняя армянская кухня, не отличающаяся особой чистоплотностью, но, в принципе, нам это хорошо знакомо. В общем-то, адская кухня армянской политики, если вспомнить, что у ее плиты стоял Серж Саргсян, который ровно 10 лет назад расстрелял мирную демонстрацию протеста. Доказательством тому интервью армянского кинорежиссера немецкой газете Deutsche Welle : «Уход тирана еще не означает конца тирании, правящая клика выжгла вокруг себя все живое…».

Армения, которая долгие годы представлялась мировому сообществу едва ли не главным «проводником демократии» на постсоветском пространстве, всегда умела благополучно сидеть на двух стульях, бочком-бочком и к Западу, и к России. Азербайджан под жестким прессингом внешних сил оказался в начале Нагорно-карабахского конфликта на невыгодных для себя стартовых позициях переговорного процесса. Сегодня Азербайджан в состоянии взять на себя доминирующую позицию в переговорном процессе. За четверть века наша страна превратилась в мощного регионального игрока со стабильной политической системой, признанным международным авторитетом и военным потенциалом, превосходящим возможности агрессора.

Сегодня говорить о Южном Кавказе, как о едином геополитическом пространстве, на наш взгляд, нелогично. Дело не столько в замороженных конфликтах, сколько в том, что две страны – Грузия и Армения – делегировали часть своего суверенитета, особенно в плане безопасности, глобальным политическим оппонентам – США и России. Быть безоговорочным союзником больших политических игроков – довольно рискованное занятие. Только Азербайджан, ставший на внеблоковый путь развития, проводит сегодня максимально возможную независимую политику, заложенную Гейдаром Алиевым. Кстати, наиболее прозрачную и предсказуемую. Азербайджан, на территории которого еще не завершилась война, навязанная агрессивным соседом, превратился в остров стабильности, благополучия, толерантности и мультикультурализма. В этот светлый памятный день мы, сверяя курс своего государства с путями, начертанными нашим общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, видим преемственность и инновации, укрепляющие гордое ощущение нашего национального достоинства.

Агия Нахчыванлы

председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей депутат Милли Меджлиса, доктор политических наук, профессор